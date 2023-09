Morte Giorgio Napolitano e funerali | programmazione Rai | Mediaset e La7

(Di sabato 23 settembre 2023) Venerdì 22 settembre 2023 è mortoall'età di 98 anni dopo una lunga agonia. Il Presidente della Repubblica emerito è stato dal 2021 il più longevo Capo di Stato superando il predecessore Carlo Azeglio Ciampi scomparso nel 2016 a 95 anni. Ladelle reti Rai,e La7 è cambiata per fare spazio a news e speciali dedicati alla sua memoria; molti programmi previsti sono andati in onda regolarmente ma stravolgendo le scalette. Sempre sul pezzo Sky TG24, RaiNews 24 e TGcom24. Domenica 24 alle ore 10:00 si aprirà in Senato la camera ardente; disposte dal sottosegretario alla presidenza de Consiglio, Alfredo Mantovano, il lutto nazionale per idimartedì 26 settembre a Montecitorio. Morto ...

Ha fatto il giro del mondo in pochi minuti la notizia della morte di Giorgio Napolitano , scomparso oggi all’età di 98 anni. E ogni giornale l’ha ...

Il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha disposto che per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si celebrino le esequie ...

...emerito della RepubblicaNapolitano, la trasmissione andata in onda ieri, lunedì, si è altresì soffermata sulla lotta alla mafia, destinata a entrare in una fase nuova dopo ladell'ex ...DonBissoni sarà ricordato da tutti noi come un vero esempio di altruismo e vicinanza agli ... da raccogliere da adesso fino alla commemorazione dei 40 giorni della sua'. Così una ...

È morto Giorgio Napolitano, martedì i funerali di Stato alla Camera Sky Tg24

Per i funerali di Stato di Giorgio Napolitano a Roma, che saranno celebrati in forma laica alle 11.30, saranno allestiti due maxi schermi: uno in piazza Montecitorio e l'altro ...Alle 21:01 del 25 settembre veniva dato inizio al consiglio comunale di Lucca con la consueta richiesta del presidente Enrico Torrini al segretario generale di procedere all’appello nominale. Il segre ...