Millevele 2023 | oltre 200 barche alla linea di partenza | oggi il via

(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo i violenti temporali dei giorni scorsi e la libecciata di, il tempo volge al meglio con il mare in attenuazione e il vento che dovrebbe girare a tramontana. Condizioni ideali per una bellissima veleggiata con 202 scafi ufficialmente iscritti all’edizionedellaIren, con l’ultimo iscritto che ha perfezionato la sua partecipazione a pochi minuti dalle 17:00 di ieri, orario di chiusura delle iscrizioni. (il J24 Trepiù di Mariana Covello)., la carica dei partecipantiveleggiata In mare stamattina per laIREN, la consueta flotta di navigatori, marinai, professionisti, amici e famiglie. Questo è lo spirito della veleggiata che ogni anno vede in mare centinaia didi tutti i tipi e dimensioni. Tra ...

