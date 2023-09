Militare ferito da un collega | risarcito con 60mila euro quarant' anni dopo l' incidente

(Di sabato 23 settembre 2023) Colpito per sbaglio all'inguine nell'ottobre 1982 con un moschetto a Maricommi di Pagliari. Per la Corte di appello è vittima del dovere: gli era stata riconosciuta solo la causa di servizio

Colpito per sbaglio all'inguine nell'ottobre 1982 con un moschetto a Maricommi di Pagliari. Per la Corte di appello è vittima del dovere: gli era stata riconosciuta solo la causa di servizio

Il timbro sullo status l’hanno messo ben due tribunali: quello di Ferrara seguito ora dalla Corte d’Appello di Bologna che ha confermato la condanna dei ministeri della Difesa e dell’Interno che ...Le vittime del dovere prima erano solamente poliziotti o carabinieri feriti durante, ad esempio, sparatorie, accoltellamenti, inseguimenti. Oggi si apre un filone tutto nuovo, il riconoscimento ...