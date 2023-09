(Di sabato 23 settembre 2023)diventa rap per un: quasi 85 mila persone (dati degli organizzatori), in gran parte giovani e giovanissimi, sono scatenati dalle 16 nonostante la pioggia violenta ma rapidamente finita ...

Si tratta di una banda di nordafricani, di cui tre minorenni, che hanno assalito i giovani per sottrare i beni in loro possesso. La ragazza è stata ...

Un Pentimento che “vale poco” e un risarcimento alle vittime di “poche centinaia di euro” che non regge il confronto con i loro guadagni. Il pm di ...

Dopo due album premiatissimi, un tour sold out, il rapper torna sul palco con uno spettacolo da lui curato: «Farò cose mai viste prima», fa sapere. ...

Un’Apocalisse a colpi di barre per far tuonare l’intero Ippodromo. È tutto pronto a Milano dove sabato 23 settembre l’ippodromo Snai La Maura a San ...

diventaper un giorno: quasi 85 mila persone (dati degli organizzatori), in gran parte giovani e giovanissimi, sono scatenati dalle 16 nonostante la pioggia violenta ma rapidamente finita ...Quella dove ieri, nelle stesse ore, sono arrivati i 70 mila per Milan - Verona alle 15 a San Siro e, pur un po' più scaglionati, gli oltre 80 mila del festival delMarrageddon, organizzato al ...

Marrageddon, a Milano il festival rap dei record: oltre 80mila persone all'ippodromo La Maura. Orari, scaletta e come arrivare Corriere Milano

Milano rap per un giorno con il mega festival di Marracash Agenzia ANSA

Milano diventa rap per un giorno: quasi 85 mila persone (dati degli organizzatori), in gran parte giovani e giovanissimi, sono scatenati dalle 16 nonostante la pioggia violenta ma rapidamente finita n ...Milan-Verona Live. Tra meno di due ore, il Milan guidato da Stefano Pioli giocherà una partita cruciale contro il Verona di Marco Baroni, valida per la quinta giornata di Serie A, a San Siro. Pioli ef ...