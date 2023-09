Milan-Verona | un lampo di Leao dopo la grandine | torna il sereno sui rossoneri

(Di sabato 23 settembre 2023)finalmente ilanche sul San Siro rossonero. Dalla, sia in senso figurato (il pesantissimo 5-1 del derby) che letterale visto il nubifragio abbattutosi in città a un’ora dal fischio d’inizio, allo squarcio di luce aperto dalla galoppata di8? minuti. La fotografia della vittoria delper 1-0 contro ilcorrisponde allo sprint del portoghese, per la prima volta con la fascia da capitano al braccio, nuovamente cinicoun paio di occasioni mancate in Champions col Newcastle. Pioli cambia abito al suo, scende in campo schierando un 3-4-3 che permette a Theo Hernandez di riposare e a Florenzi e Musah di partire dal 1?. Eccezion fatta per il cambio forzato tra i pali, ...

Il Milan di Stefano Pioli nella giornata di oggi, sabato 23 settembre, è sceso in campo per affrontare il Verona di Marco Baroni. Il match, valido ...

Brutta notizia in casa Milan: al 65' della sfida che il Milan sta disputando contro il Verona, Stefano Pioli ha dovuto fare a meno di Rade Krunic, immediatamente sostituito da Loftus-Cheek. Il centrocampista rossonero si è accasciato per un problema muscolare.

Dopo il ko per 5-1 nel derby contro l’Inter, il Milan a San Siro vince 1-0. Decide un gol di Leao nel primo tempo contro il Verona. I rossoneri, con una partita in più, raggiungono i nerazzurri in ...Tegola per l’allenatore del Milan Stefano Pioli: il centrocampista Rade Krunic, insostituibile in questo inizio di stagione con 6 partite su 6 in campo, si è fermato per un problema muscolare.