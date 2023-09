Milan-Verona oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Si entra nel vivo della quinta giornata dellaA 2023-2024. Dopo i primi due anticipi disputati nella serata di ieri,si tornerà in campo per altri incontri. Tra i più interessanti, ovviamente, va segnalato-Hellasche ci aiuterà a capire qualcosa di più preciso sul momento delle due squadre. Il match si giocherà alle ore 15.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e metterà di fronte i padroni di casa allenati da mister Stefano Pioli ai gialloblù, reduci da un ottimo avvio di campionato. I rossoneri, dopo il pesantissimo ko per 1-5 nel derby contro l’Inter, e lo 0-0 di Champions League contro il Newcastle, proveranno a tornare ai 3 punti per scuotersi dopo giorni complicati. Dall’altra parte, però, troveranno un Hellasche ha davvero approcciato nella giusta maniera alla ...