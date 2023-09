Milan-Verona non si gioca? La decisione dell’arbitro

(Di sabato 23 settembre 2023)potrebbe nonrsi a causa del maltempo: la bomba d’acqua che ha investito San Siro rischia di impedire alle due squadre di scendere in campo. Dopo un accurato controllo del campo, l’arbitro ha deciso di posticipare il calcio d’inizio alle 15.25. Pochi minuti al via. La pioggia ormai si è attenuata parecchio, lasciando un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Milan-Verona non prenderà il via alle 15 come da programma. Complice il violento temporale abbattutosi su San Siro, i due capitani di...

Missione riscatto per il Milan di Stefano Pioli in cerca di punti preziosi per tornare in vetta alla classifica insieme all’Inter. I rossoneri,...

Milan-Verona in campo per la 5a giornata di Serie A. Il calcio d’inizio, previsto per le 15, è stato però posticipato POSTICIPO – Il calcio d’inizio ...

Segui con noi il live di Milan-Verona , sfida valida per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere per non perdere altri punti per ...

, la decisione Una volta che la situazione si è migliorata, in campo sono scesi l'arbitro Maresca accompagnato da e per testare nuovamente le condizioni del campo. In seguito al ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 5ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Maresca. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Per Milan-Verona 681 tifosi gialloblù al Meazza Calcio Hellas

Milan-Verona potrebbe non giocarsi a causa del maltempo: la bomba d’acqua che ha investito San Siro rischia di impedire alle due squadre di scendere in campo.Il match inizierà con qualche minuto di ritardo dopo essere stato a rischio rinvio per le condizioni metereologiche avverse ...