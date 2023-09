Lo scorso anno fu 1 - 0 con gol di Luka Romero: come finiràDOMENICA 24 SETTEMBRE 2023 ... I nerazzurri arrivano da due impegni ravvicinati controe Real Sociedad, gli 11 titolari ...Non l'ha presa benissimo, Alan Shearer . Ein mezzo non c'è solo il Newcastle , la squadra per cui l'ex bomber inglese ha giocato per ...a provocare i rossoneri vicino all'hotel del. E il ...

Milan, stavolta ci pensa Leao: 1-0 al Verona e aggancio all'Inter in classifica ilmessaggero.it

FINALE Milan-Newcastle 0-0: Maignan e Loftus k.o., Sportiello salva su Longstaff La Gazzetta dello Sport

Sta per cominciare il primo degli anticipi del sabato di Serie A, a San Siro entreranno in campo alle 15:00 il Milan di Pioli e il Verona di Baroni in un match tutt’altro che scontato visti anche i ca ...Modulo inedito contro l'Hellas. Il tecnico deve gestire le forze per le tante sfide tra campionato e Champions. A San Siro in 70.000 ...