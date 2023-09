Milan | Krunic problema al flessore | esami lunedì | PM NEWS

(Di sabato 23 settembre 2023)-Verona: Rade, al minuto 64' è stato sostituito per unmuscolare. Ecco le ultime notizie sul centrocampista

Milan-Verona : Rade Krunic , al minuto 64' è stato sostituito per un problema muscolare. Al suo posto Loftus-Cheek

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Verona , partita della quinta giornata della Serie A 2023-2024

Basta questo segnale, però, a conferma della crescente pressione del Verona, per indurre Pioli a cambiare qualcosa nel tentativo di svegliare il. Fuori i punti fermi e Giroud, si ..., il modulo non convince: Pioli spiega le sue scelte. Non è piaciuto nemmeno il modulo, ma ... L'ultima tegola è quella legata a Rade, che potrebbe rivedersi solo ad ottobre.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria ... Quando cresci devi sopportare anche aspettative alte. Preoccupato per Krunic? Purtroppo credo abbia un ...