Milan-Hellas Verona | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo la batosta nel derby e il mezzo passo falso in Champions contro il Newcastle, i rossoneri hanno bisogno di tornare al successo per non perdere altri punti preziosi e scongiurare una crisi. A San Siro arriva però la unagguerrito e intenzionato a riprendere la propria corsa in modo da tornare, almeno per un’altra notte, fra le grandi dellaA. Il fischio d’inizio a, valevole per la quinta giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di questa sera. Il momento delle due squadre Come detto, i rossoneri stanno attraversando il primo periodo negativo della propria stagione. Dopo le vittorie convincenti ottenute contro Bologna (0-2), Torino (4-1) e Roma (1-2) – nelle quali avevano brillato anche alcuni nuovi acquisti, Puliši? e Loftus-Cheek su ...