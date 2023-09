Milan-Hellas Verona | le formazioni ufficiali | Theo e Calabria out!

Leggi su 11contro11

(Di sabato 23 settembre 2023) Prosegue il quinto turno di Serie A con, di cui andiamo in questo articolo ad annunciare le. Partita chiave per entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti. Il Diavolo infatti, è chiamato a tornare alla vittoria dopo una settimana complessa, che ha visto i rossoneri perdere 5-1 il derby con l’Inter e pareggiare con Newcastle in Champions League. Gli Scaligeri, invece dopo il pareggio nel match interno col Bologna, sono chiamati a limitare i danni in questa trasferta meneghina. Un punto sarebbe infatti oro per i gialloblù. Ecco ledi. Stefano Pioli, anche per cercare di far rifiatare alcuni giocatori usciti malconci dalla partita di Champions League, ...