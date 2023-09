Milan-Hellas Verona | Calabria e Theo Hernandez non al meglio | entrambi out contro i gialloblù

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Due forfait che erano abbastanza nell’aria già da un paio di giorni in casae che vengono confermati a poche ore dalla sfidal’. Il capitano Davidenon saranno della partita questo pomeriggio a San Siro a causa di un affaticamento muscolare e una condizione non ottimale in generale, secondo quanto riporta Sky Sport. Stefano Pioli vuole preservare i suoi due laterali in un periodo con tante gare ravvicinate tra Serie A e Champions League. Il tecnico prepara quindi una formazione rivoluzionata: un 3-4-3 con Musah a destra e Florenzi a sinistra. SportFace.