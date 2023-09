Milan-Hellas Verona 1-0 | Pioli | “3-4-3 usato per emergenza”

(Di sabato 23 settembre 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato dopo la risicata vittoria, in unapartita complicata, per uno a zero contro l’di Marco Baroni. A San Siro i rossoneri portano a casa tre punti fondamentali per rimanere nella scia dell’Inter. Le note positive sono sicuramente la grande prestazione di Rafa Leao, oggi capitano, e gli ingressi convincenti a fine partita di Jovic e Okafor. Male oggi invece Pulisic. Per ilinvece molto bene i due giovani talenti Terracciano e Folorunsho.: “Vittoria che farà bene” Il tecnico dei rossoneri ha parlato cosi della gara: “Credo che stiamo andando avanti nel modo giusto, noi abbiamo giocato una partita seria, matura, con voglia. È una vittoria che ci ...

