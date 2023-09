Milan | Florenzi | 'L'importante è che Leao sia felice | ecco cosa ho detto a Bartesaghi'

Nel secondo tempo di Milan-Verona , al minuto 75' entra Bartesaghi al posto di Florenzi . esordio in Serie A per il giovane terzino

“Le critiche fanno parte del gioco. Noi non dobbiamo ascoltarle e andare avanti per la nostra strada. Oggi abbiamo portato a casa l’obiettivo, ...

Il tabellino di- Verona 1 - 0 8' pt Leao(3 - 4 - 3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic (20' st Loftus - Cheek), Reijnders,(28'st Bartesaghi); Pulisic (34'st ...Ammonito Pulisic 73': Sostituzione per il: Esceed entra Bartesaghi 72': Fallo di Kjær su Bonazzoli di poco oltre la metà campo, punizione per l'Hellas che viene battuta dopo una ...

Milan - Verona (1-0) Serie A 2023 la Repubblica

Theo e Calabria non sono disponibili. Pioli cambia il Milan col 3-4-3: ecco Florenzi e Musah TUTTO mercato WEB

Alla squadra di Pioli basta un guizzo di Leao nel primo tempo. I rossoneri si portano a 12 punti in classifica e agganciano (momentaneamente) l'Inter al primo posto ...La cronaca Diverse le novità in casa Milan per questa gara, Sportiello prende il posto dell’infortunato Maignan, out Theo Hernandez, Kalulu e Calabria in difesa, partono titolari Thiaw, Kjaer e Tomori ...