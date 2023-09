Milan | è morto Giovanni Lodetti | bandiera rossonera aveva 81 anni

(Di sabato 23 settembre 2023) (Adnkronos) – Il mondo del calcio piange, ex centrocampista die Nazionale, scomparso oggi all’età di 81. In carriera ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, una Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia, più un Europeo in maglia azzurra nel 1968. “Un amore infinito il suo per il, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita dell’inimitabile Giuanin, il nostro indimenticabile Basletta”, il messaggio del. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I ...

Il mondo del calcio è in lutto. All'età di 81 anni è morto Giovanni Lodetti, leggenda del Milan e della nazionale italiana. Con i rossoneri l'ex mediano ha vinto 1 Coppa dei Campioni,