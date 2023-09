Migranti | Papa Francesco scuote la Ue | ' Nessuna invasione | lavorate per ingressi equi e legali'

Francesco torna a chiedere "giustizia" per chi rischia la vita in mare: "No a propaganda, fenomeno va governato con responsabilità europea. ...

"Con le armi si fa la guerra, non la pace, e con l' avidità di potere si torna al passato, non si costruisce il futuro. E suila soluzione non è respingere , ma l'accoglienza equa".Francesco non ha risparmiato fendenti durissimi alle politiche belligeranti e migratorie, in particolare europee, nel discorso ...Coloro che si rifugiano da noi - sottolinea Bergoglio - non vanno visti come un peso da portare: se li consideriamo fratelli, ci appariranno soprattutto come doni", dice ilricordando che domani ...

Macron accoglie il Papa al Palais du Pharo e gli porge il braccio mentre ... E ha ringraziato le Ong: «Impedire di soccorrere è un gesto d’odio». Se le parole sui migranti riguardano l’atteggiamenti ...“Non c’è nessuna invasione di migranti o emergenza, no ai respingimenti”: da Marsiglia, dove è stato accolto dal presidente della Francia Emmanuel Macron e dalla moglie di quest’ultimo, Brigitte, Papa ...