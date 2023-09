Migranti | Papa Francesco | “Ingressi legali contro la piaga dello sfruttamento”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 settembre 2023) MARSIGLIA – “Sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà nell’accogliere. Ivanno accolti, protetti o accompagnati, promossi e integrati. Se non si arriva fino alla fine, il migrante finisce nell’orbita della società. Accolto, accompagnato, promosso e integrato: questo è lo stile. E’ vero che non è facile avere questo stile o integrare persone non attese, però il criterio principale non può essere il mantenimento del proprio benessere, bensì la salvaguardia della dignità umana”. Lo ha detto, a Marsiglia, nel suo intervento alla sessione conclusiva dei “Rencontres Mediterraneennes”. “Coloro che si rifugiano da noi non vanno visti come un peso da portare: se li consideriamo fratelli, ci appariranno soprattutto come doni – ha aggiunto il Pontefice – Domani si celebrerà la Giornata Mondiale del Migrante e del ...