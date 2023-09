Migranti | Miccio Emergency | “Nuovi Cpr? Fallimento annunciato | sprechi di risorse e diritti violati Dibattito povero | anche tra le opposizioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) “Serve cambiare rotta, lo abbiamo sempre detto che accordi come quelli stipulati con la Libia, Turchia e Tunisia, portano soltanto a ricatti verso le istituzioni europee e alle morti nel Mediterraneo”. A rivendicarlo la presidente di, Rossella, a margine dell’iniziativa ‘I sentieri della dignità’ organizzata dalla Fiom-Cgil a Roma in Piazza del Popolo. “Io non trovo nulla di positivo in una passerella a Lampedusa dove migliaia di persone si trovano ammassate in condizioni disumane, si continua a parlare di emergenza quando sarebbe tutto prevenibile e gestibile. Basterebbe gestire i trasferimenti in maniera sistematica e ripristinare quel sistema di accoglienza che è stato smantellato a partire dai decreti Salvini. Il diritto internazionale, per fortuna, consente a ogni individuo di richiedere asilo e Giorgia Meloni non lo può ...