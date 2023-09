Migranti | “cauzione” da 5 000 euro per evitare i CPR Ma sulla norma ci sono sospetti di incostituzionalità

(Di sabato 23 settembre 2023) Con un decreto attuativo del 14 settembre scorso, pubblicato ieri mattina in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Interno ha fissato in 4.938la «garanzia finanziaria», già prevista dal decreto “Cutro” Segui su affaritaliani.it

Polemiche e malumori in Italia Le due notizie -Cpr e finanziamento tedesco alle Ong - hanno alimentato le polemiche in Italia sul tema dei, che da tempo è al centro del dibattito ...... sorpresi mentre tentano di superare i controlli, dovranno versare unadi quasi 5.000 euro ... Sbarchi record Il 2023 è stato un anno record per gli arrivi diin Italia. Si stima che ...

Il decreto Cutro prevede anche una cauzione di 5mila euro per i migranti che vengono da paesi sicuri, se vogliono evitare di essere reclusi nei Cpr. Possiamo definirla la tassa per la libertà, il ...