Mi ha salvato dalla droga con un accetta | Cristiano De Andrè | una rivelazione drammatica

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023)Desta per compiere un anno da quando ha messo di fumare. Intervistato dal settimanale Oggi, il cantautore ha raccontato cosa lo ha spinto a cambiare la sua vita in maniera drastica: “Mi hanno convinto tre cose. La brutta fine che ha fatto papà (morto nel 1999 di cancro ai polmoni, ndr), il senso d'insoddisfazione (il fiato non mi bastava nemmeno per una camminata) e poi la voglia di combattere questa forma di schiavitùnicotina e dalle sostanze chimiche, tipo l'ammoniaca, che le multinazionali del tabacco mettono nei filtri”. All'inizio Deera rimasto sorpresofacilità con cui riusciva a sopportare la mancanza del fumo, poi però sono iniziati i problemi: “I primi due mesi sono filati così lisci che mi sono chiesto: ‘È tutto qui?'. Ma già a gennaio è arrivata ...