Meteo Roma del 23-09-2023 ore 06 | 10

(Di sabato 23 settembre 2023)Ben ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord mattino piogge sparse tra via Trentino e Triveneto più isolate sulla Liguria ed emilia-gna al pomeriggio instabilità momento con piogge e acquazzoni sparsi in serata a tempo e miglioramento con ampie schiarite sui settori nord-occidentali ancora percepitagna Trentino è Triveneto al centro al mattino maltempo diffuso con acquazzoni e temporali sparsi più asciutto sulla Toscana con locali schiarite al pomeriggio isolati piovaschi su tutti i settori fatta eccezione per l’Umbria in serata tempo e miglioramento Salvi isolati fenomeni sui settori adriatici al sud Al mattino pioggia e temporali tra Campania e Molise Basilicata e Sicilia occidentale variabilità asciutta altrove al pomeriggio maltempo in estensione anche su Puglia e Calabria tempo invariato altrove ...

Lazio Un' allerta gialla per rischio temporali per il Lazio nelle seguenti aree: Bacini di; ... Allerta(gialla e arancione) in queste Regioni, arrivano temporali e nubifragi- In questa edizione: - Incendi, allerta rossa in mezza Sicilia - Attraversa sulle strisce e ...7% - Brunetta, Cnel: "Sicurezza lavoro, leggi buone, il problema è applicarle" - Previsioni 3B...

Venerdì 22 settembre 2023, Roma e il Lazio sono stati colpiti da maltempo, con cielo coperto, pioggia e temporali. La protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla.Pioggia e temporali, alternati a schiarite sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 23 settembre. Maltempo in atto per il ciclone equinoziale e temperature in calo. Le previsioni del ...