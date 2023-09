Messina Denaro | ultime ore | il boss in coma irreversibile

(Di sabato 23 settembre 2023) Matteoè in. Ildella mafia, arrestato a gennaio, è recuperato nel reparto detenute dell'ospedale de L'Aquila a causa di un tumore al colon in stadio avanzato. I medici hanno deciso di sospendere l'alimentazione forzata, dato che l'ex latitante di Cosa Nostra aveva chiesto di non aver subito accanimento terapeutico. Al suo capezzale la figlia Lorenza .

Le condizioni del capomafia, che ha un tumore al colon al quarto stadio, sono peggiorate nei giorni scorsi da quando non è più riuscito a mangiare autonomamenteE la morte di Matteo, oltre ai segreti che si porta nella tomba (come la trattativa Stato - mafia che rimanda alla scomparsa dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano), ...

I medici, dopo l'arresto, gli avevano dato da un anno e mezzo a tre anni di vita, invece il cancro è stato velocissimo e spietato con il boss della mafia.