Messina Denaro in coma | supera la notte contro ogni previsione dei medici

L'Aquila - Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile e da stasera non verrà più alimentato . Scorrono i titoli di coda sulla storia del boss ...

Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile. I familiari hanno deciso di sedarlo ed è entrato in coma: i medici stanno valutando la sospensione ...

Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile. I familiari hanno deciso di sedarlo ed è entrato in coma: i medici stanno valutando la sospensione ...

L’Aquila – Resta in coma irreversibile il boss mafioso Matteo Messina Denaro . Fino a questo momento, come si apprende, i medici non hanno ancora ...

Contro ogni previsione dei medici, Matteoha superato la notte dopo che ieri ra stato decretato il coma irreversibile per le conseguenze del tumore al colon. Niente accanimento terapeutico Al 62enne boss mafioso è stata ...Testo..., tratto da... www.ilgiornale.it ! È appesa a un filo sottilissimo la vita del boss mafioso Matteo, ricoverato in coma irreversibile nel reparto detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila: i medici, per il momento, non hanno ancora sospeso l'alimentazione artificiale del ...

È morto Matteo Messina Denaro TG24.info

Ricoverato in ospedale a L'Aquila per l'aggravarsi del tumore al colon, il boss mafioso Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile.Il boss si trova nella cella del reparto per detenuti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. I sanitari stanno gestendo la fine dell’ex latitante potenziando le misure di sicurezza ...