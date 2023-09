Meno grassi e più carboidrati | la dieta dell’OMS per vivere bene

(Di sabato 23 settembre 2023) Chi l’ha detto che pane e pasta sono nemici della linea? L’Organizzazione Mondiale della Sanità propone una “ricetta” tutta sua per ilssere fisico. Ci avviamo verso la stagione fredda, e di conseguenza ci apprestiamo a modificare gradualmente anche le nostre abitudini alimentari. Le insalatone e i piatti freddi tipicamente estivi lasciano il posto a zuppe e primi da forno, con un tendenziale aumento dei. Se a ciò aggiungiamo che, allenamenti in palestra a parte, d’inverno ci muoviamo (e sudiamo) tutti di, ecco che pianificare un attenzione unasana ed equilibrata è fondamentale per il nostrossere psico-fisico. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha deciso di dispensare una serie di preziosi – e sicuramente in parte inaspettati – consigli al riguardo. Rispetto ad ...

Roma, 20 set. -(Adnkronos) - 120 anni di storia, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro presente in 100 Paesi al mondo. Ma ...

120 anni di storia, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro presente in 100 Paesi al mondo. Ma uno dei segreti del Gruppo ...

... che sono consideratepregiate. Ma in realtà fanno bene alla nostra salute perché contengono gli acidiOmega 3 , che riducono il livello di trigliceridi nel sangue e prevengono le ...Si registrano in tutto il 2022importazioni rispetto all'anno precedente per oli evegetali ( - 31%), colture industriali ( - 26%) e cereali ( - 22%), secondo l'ultimo Rapporto Bio in ...

L'OMS pubblica il menù per proteggere la salute, con meno grassi e ... InformazioneOggi.it

Mutti, la ricerca anche per i sughi già in commercio, meno 30% di ... Adnkronos

120 anni di storia, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro presente in 100 Paesi al mondo. Ma uno dei segreti del Gruppo Mutti è certamente l'innovazione. “Stiamo lavorando ad ...Circa due anni di lavoro, ricerca e sviluppo per mettere a punto un ragù 100% vegetale. “Noi non abbiamo lanciato un prodotto che vada esclusivamente ai vegetariani o ai vegani” lo ha dichiarato ai ...