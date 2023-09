Menendez incriminato lascia presidenza commissione esteri Senato

Il senatore del New Jersey Bob Menendez si dimette dalla Commissione Affari Esteri del Senato USA dopo essere stato incriminato per corruzione . USA: ...

Secondo il pubblico ministero Damian Williams,ha accettato insieme alla moglie "centinaia di migliaia di dollari" in tangenti da tre uomini d'affari del Garden State tra il 2018 e il 2022, ...Peraltro non è la prima volta chedeve affrontare accuse di corruzione: già nel 2016 funel New Jersey per aver accettato tangenti da un ricco oculista della Florida (che ...

Il democratico Bob Menendez ha deciso di dimettersi temporaneamente da presidente della commissione Esteri del Senato finché non sarà chiarita la sua situazione giudiziaria: lo ha annunciato il leader ...