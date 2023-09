Meloni | Sul reddito di cittadinanza abbiamo fatto la cosa giusta  

Leggi su agi

(Di sabato 23 settembre 2023) AGI - "Suldilae quella che avevamo promesso: distinguere chi può lavorare da chi non può farlo. Chi non può lavorare mantiene il sussidio, chi può lavorare è giusto che abbia lavoro e formazione". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia, in una intervista al Tg1 che andrà in onda questa sera nell'edizione delle 20. Per quanto riguarda il superbonus, prosegue, "parlano i numeri: centoquaranta miliardi di euro di buco tolti alla sanità, all'istruzione, alle pensioni, per ristrutturare le seconde case e anche i castelli". Sul tema del salario minimo, "mi stupisce che l'opposizione scopra oggi la sua utilità, perchè in dieci anni al governo non lo hanno realizzato. Io temo che ...