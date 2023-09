Meloni | Il Superbonus ha tolto 140 miliardi a sanità e istruzione - Rdc | giusto eliminarlo per chi può lavorare

(Di sabato 23 settembre 2023) E spiega, in un'intervista al Tg1: 'Abbiamo voluto distinguere chi puòda chi non può farlo. Chi non puòmantiene il sussidio, chi puòche abbia lavoro e formazione'...

E spiega, in un'intervista al Tg1: 'Abbiamo voluto distinguere chi può lavorare da chi non può farlo. Chi non può lavorare mantiene il sussidio, chi può lavorare è giusto che abbia lavoro e formazione'...Per quanto riguarda il, prosegue, 'parlano i numeri: centoquaranta miliardi di euro di buco tolti alla sanità, all'istruzione, alle pensioni, per ristrutturare le seconde case e ...

Meloni: "Il Superbonus ha tolto 140 miliardi a sanità e istruzione | Eliminando il Rdc fatta la cosa giusta" TGCOM

I politici che si "sbronzavano" col Superbonus: ipocrisia al 110% Today.it

ROMA (ITALPRESS) – “Vedo l’orizzonte dei cinque anni di governo e quell’orizzonte mi serve anche per realizzare le grandi riforme di cui questa Nazione ha bisogno. Vorrei che questo fosse l’anno delle ...Giorgia Meloni rivendica la correttezza dell'abolizione del Superbonus e spiega: "Parlano i numeri, 140 miliardi di euro di buco tolti alla sanità, all'istruzione, alle pensioni, per ristrutturare le ...