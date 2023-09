“Mediaset ha deciso così” Grande Fratello | che botta per Signorini | la notizia che cambia tutto

(Di sabato 23 settembre 2023) Il nuovodi Alfonsoè iniziato lo scorso 11 settembre. Il pubblico sta quindi imparando a conoscere i concorrenti, che quest’anno sono un mix tra famosi e non famosi e questa è solo una delle tante novità dell’edizione 2023. Che non è proprio partita col piede giusto, dal punto di vista degli ascolti. Anche l’ultima puntata andata in onda non ha brillato. Nonostante una buona partenza, con picchi del 23% di share per la prima puntata trasmessa, le due successive hanno visto il trionfo della concorrenza. Nel dettaglio, la seconda diretta del GF di venerdì 15 settembre ha perso contro i Tim Music Awards di Rai1. E lunedì 18 settembre Alfonsoha totalizzato il 18% di share, con il risultato che l’attuale programma di punta diè stato sconfitto addirittura ...

Come il suo carissimo amico Paolo Ciavarro, anche Edoardo Donnamaria è diventato noto nel mondo del piccolo schermo e del web grazie a Forum. Per ...

Personaggi tv. Edoardo Donnamaria , la pessima notizia per lui: cos’hanno deciso in Mediaset – Edoardo Donnamaria è diventato caro al pubblico da ...

Con il Grande Fratello Italia 2023 in procinto di debuttare il 11 settembre, gli appassionati dello spettacolo sono in fibrillazione, ansiosi di ...

...famiglia hadi scovare nuovi talenti. In attesa di leggere nel secondo e terzo paragrafo cos'è successo nella seconda puntata vediamo come recuperarla per chi l'avesse persa. Sul sito...In paese nessuno credeva al suicidio Alla sorpresa della famiglia si contrappone però la certezza dei paesani che Adamo Guerra non fosse affatto morto ma che avesse semplicementedi sparire. ...

Teo Mammucari senza freni svela il vero motivo dell'addio a Mediaset Biccy

La promessa, la puntata del 20 settembre in streaming Mediaset Infinity

A Mediaset non credevano nel progetto, sembrava una roba strana”. Fortunatamente, arrivò invece l’incontro con Marco Bassetti: “Lo ringrazierò sempre. Quando gli rivelai le mie intenzioni, mi rispose ...Teo Mammucari ha collaborato per diversi anni con il programma ideato da Davide Parenti Le Iene, inizialmente in qualità di inviato, poi, negli ultimi tempi, come conduttore, dapprima al fianco di Ila ...