Maxi truffa del diesel | “Mischiavano gasolio e kerosene rubato alla Nato” Indagati in 46

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) La Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto unafrode che ha coinvolto decine di distributori stradali in diverse regioni italiane, scoperchiando le operazioni di un gruppo criminale responsabile anche di altri reati a sfondo economico finanziario. Al momento 46 persone risultano indagate per diversi reati in tutta Italia. Secondo la ricostruzione dei finanzieri, tre imprenditori del Riminese – che gestivano società di distribuzione del carburante – importavano illegalmente in Italia circa 900mila litri diproveniente da un furto a un oleodotto di una basein Belgio per poi miscelarlo in un deposito abusivo cone olio rigenerato, quindi lo rivendevano ai clienti comein decine di distributori in Toscana, Lazio e Campania. Una trentina di distributori controllati sono ...