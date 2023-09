Max Verstappen partirà dal primo posto domenica mattina dalle 7 per il Gran Premio del Giappone | 16° round del Campionato mondiale di Formula 1 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 23 settembre 2023) Sabato Maxha conquistato la sua 29ª pole position in carriera a Suzuka. L’olandese ha effettuato giri sensazionali durante tutta la sessione per stabilire il suo dominio nel weekend. “Prima di tutto, un enorme grazie ai fan. Il vostro sostegno e la vostra passione per la F1 sono bellissimi. Grazie per la vostra presenza. Da parte nostra, è stato un weekend incredibile finora, soprattutto in qualifica, quando possiamo spingere le nostre auto al limite. È stato molto divertente”. “Abbiamo avuto un fine settimana davvero difficile a Singapore, ma sentivo che qui (a Suzuka) poteva andare bene. Fin dalgiro mi sono sentito in ottima forma. Cerchiamo sempre di migliorare. Essere in pole qui è fantastico! Il pilota della Red Bull disputerà il suo 7°delnel ...