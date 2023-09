Maurizio Merluzzo | Un nuovo boom del Wrestling in Italia è possibile

Leggi su movieplayer

(Di sabato 23 settembre 2023) Doppiatore, webstar e da qualche anno a questa parte anche wrestler per la SIW. Abbiamo intervistatoMerlizzo aka Capitan Fintus in occasione del grande eventono Colossal. Sono ben lontani i tempi in cui Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Batista e The Undertaker erano sulla bocca di tutti in. Il biennio 2004-2006 ha rappresentato il periodo di maggior esposizione mediatica nel nostro Paese e per molti si tratta di unirripetibile. Ma nel corso degli ultimi anni la WWE sembra aver ripreso quota e sono aumentate le federazioni che hanno cercato di presentare la disciplina con dignità anche nel nostro Paese. Tra queste la SIW (Superior) in cui, webstar, doppiatore e fin da piccolo grande ...