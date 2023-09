Matteo Messina Denaro già morto? “Ecco tutta la verità”

(Di sabato 23 settembre 2023) L’ex boss di Cosa Nostra,, è in coma irreversibile. Dopo tre decenni di latitanza e una cattura che ha scosso l’Italia, il famigerato mafioso è ora al centro di un dramma medico., ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila, ha visto le sue condizioni di salute precipitare rapidamente a causa di un tumore al colon. Aveva 61 anni. Già da inizio settembre era evidente la sua impossibilità ad alimentarsi autonomamente e le cure erano state interrotte il 12 settembre, mantenendo solo la terapia per il dolore.via, un importante aggiornamento è stato dato dalla trasmissione televisiva Quarto Grado di Rete4. Il 22 settembre, il giornalista Vito Francesco Paglia ha dichiarato: “Non abbiamo ancora l’ufficialità, ma sarebbe...

