Mastella e Napolitano | tra momenti istituzionali ed un trionfo mondiale

(Di sabato 23 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoClementee Giorgio. Storia della vita democratica italiana dell’ultimo mezzo secolo. Ieri, l’ex presidente della Repubblica Italiana ci ha lasciato a 98 anni, più della metà trascorsi in politica. Un percorso che lo ha visto spesso incrociare l’attuale sindaco di Benevento, Clemente. Del loro rapporto, restano due foto diametralmente opposte ma dal grande significato: una stretta di mano (foto 1) in occasione del CMS del giorno 8 giugno 2006 (era ministro della giustizia). Era la vigilia della gara inaugurale dei mondiali in Germania, conclusi poi col successo degli azzurri in finale contro la Francia. Ed eccoli (foto 2) nello spogliatoio azzurro in festa, il giorno 9 luglio, alla presenza del ministro Melandri oltre alla coppia ...