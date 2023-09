Massimina – Monopattino contro auto | grave un sedicenne

(Di sabato 23 settembre 2023) Il, particolarmente quello elettrico che si può noleggiare facilmente in tutta la città, non è un giocattolo, è un’arma che troppo spesso si rivolgel’adolescente che lo guida. Oggi, sabato mattina verso le ore 13, è successo di nuovo. Unsi è scontrato con un’nella zona di, nella periferia della capitale. La peggio, inevitabilmente, l’ha avuta il ragazzo di sedici anni che guidava il. I soccorsi della polizia di Roma Capitale, arrivati poco dopo l’incidente, viste le gravi condizioni del giovane, hanno dovuto chiedere l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato la vittima all’ospedale Gemelli.

