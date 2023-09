Marsiglia | Papa Francesco costretto a fare anticamera da Macron

Papa Francesco : “Non c’è nessuna invasione di migranti o emergenza” “Non c’è nessuna invasione di migranti o emergenza, no ai respingimenti”: da ...

Il Papa , al Palais du Pharo a Marsiglia per chiudere gli Incontri del Mediterraneo , parla dei “vari porti mediterranei che si sono chiusi” mentre il ...

Francesco torna a chiedere "giustizia" per chi rischia la vita in mare: "No a propaganda, fenomeno va governato con responsabilità europea. ...