Marsigia | la decisione di Longoria

(Di sabato 23 settembre 2023) Pablo, in conferenza stampa, ha così parlato degli ultimi difficili giorni da presidente del Marsiglia: "Non mi dilungherò,...

Marsiglia nel caos: Marcelino si dimette, i tifosi si aggrappano a Longoria Tuttosport

Marcelino lascia la panchina del Marsiglia: ufficiale l'addio Goal.com

Nel suo discorso a Marsiglia, fatto a braccio e con parole dure ... agli Incontri Mediterranei ha voluto sottolineare – in controtendenza rispetto alle decisioni e alle parole della politica italiana ...Sono stati stanziati «790.000 euro» per la ong tedesca SOS Humanity che il governo tedesco ha deciso di finanziare per interventi di soccorso di migranti in difficoltà nel Mediterraneo attuando una ...