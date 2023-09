Marco Revelli | “Lo sciopero negli Usa riporta gli operai al centro della scena I manager scoprono che sono uomini e non macchine”

(Di sabato 23 settembre 2023) Professor, lodei lavoratori dell’auto statunitense colpisce per diverse ragioni. Da un lato cirivendicazioni salariali importanti, con richieste di aumenti del 40%, dall’altro la piattaforma di rivendicazione include anche richieste che riguardano la qualitàvita. Va detto che i lavoratori vengono da un lungo periodo di compressione retributiva a fronte di utili delle tre grandi case automobilistiche (Gm, Ford e Stellantis) cheultimi annistati di circa 250 miliardi di dollari. I tophanno compensi di oltre 20 milioni di dollari, aumentati del 40%ultimi anni. Glichiedono un’equiparazione. Ciquindi le premesse per avanzare ...

La comunità concreta di Olivetti tra non più e non ancora, con Aldo Bonomi e, Derive & Approdi, Roma 2015 La coscienza dei luoghi. Il territorio come soggetto corale, con Giacomo ...... Fondazione Nutoonlus, Rifugio Paraloup Impresa sociale srl, Bbox sas, Parco Fluviale ... Gli aspetti più ludici e comunicativi sono a cura diMalinki, founder di nelr.it " Non è la radio, ...

Migranti, lo storico Marco Revelli: "Trattati come carcerati, il problema della Meloni sono le sue radici di una nicchia infetta" La7

Incidente ferroviario a Brandizzo, Revelli: "Il lavoro è indifeso" lavialibera

Lo storico Marco Revelli: "È la solita politica dell'annuncio per calmare i propri elettori rispetto a promesse che non si possono mantenere. Non è che si rastrellano le persone, il governo è incapace ...Il fatto è avvenuto davanti la scuola elementare Raiberti. “Ed eccoli qui: il Presidente del Monza Calcio e candidato alle elezioni suppletive di ottobre, Adriano Galliani, e il Sindaco di Monza, ...