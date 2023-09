Marche | vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino | Ecco quanto si spende per una cena a Monte San Vito

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 23 settembre 2023), si recano in sei ale mostrano sui social lola spesa da loro effettuata per unaSan, in provincia di AnconaSan, un affascinante comune situato nella provincia di Ancona, nella regione delle, è una destinazione che offre un'esperienza culinaria autentica e ricca di sapori tradizionali marchigiani. Questa piccola località è nota per la sua cucina semplice ma deliziosa, che celebra ingredienti freschi e di alta qualità. Uno dei tesori culinari delleè senza dubbio la pasta fresca fatta a mano, eSannon fa eccezione. Le tagliatelle, le orecchiette e i ravioli fatti in casa sono ...