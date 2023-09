Manchester City-Nottingham Forest sabato 23 settembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Le Formazioni ufficiali di Manchester City e Nottingham Forest , sfida valida per la sesta giornata di Premier League 2023 / 2024 . Cinque vittorie in ...

Al via la 6ª giornata di Premier League , con cinque incontri in programma in questo sabato. Tre di questi si giocano alle 16: il Manchester ...

Commenta per primo Al via la 6ª giornata di Premier League , con cinque incontri in programma in questo sabato. Tre di questi si giocano alle 16 : ildi Guardiola, primo a punteggio pieno, vuole continuare la sua cavalcata e ospita il Nottingham Forest . Allo stesso orario scontro a metà classifica tra Crystal Palace e Fulham mentre ...Le formazioni ufficiali die Nottingham Forest, sfida valida per la sesta giornata di Premier League 2023/2024. Cinque vittorie in altrettante partite di campionato, con 14 gol fatti e solamente 3 subiti. I ...

LIVE Premier League: alle 16 Manchester City-Nottingham Forest e altre due partite. In serata lo United | Estero Calciomercato.com

Manchester City - Nottingham Forest: ecco le formazioni ufficiali della sfida valevole per la sesta giornata di Premier League ...Il centrocampista cileno Arturo Vidal molto critico sulla prestazione dei rossoneri: «Quegli scemi sanno solo correre» ...