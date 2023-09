Manchester City-Nottingham Forest | follia di Rodri | mani attorno al collo di Gibbs-White | espulso

(Di sabato 23 settembre 2023) Incredibileda parte di, metronomo dele protagonista del gol vittoria nell’ultima finale di Champions League contro l’Inter. Il centrocampista spagnolo, dopo un duello rusticano sulla bandierina, ha perso completamente la testa e ha messo lealdi, quasi come volesse strangolarlo. Il calciatore è finito a terra ed è stato ulteriormente colpito dal mediano dei padroni di casa, subitodall’arbitro Taylor. Salterà almeno una partita, dunque quella con l’Arsenal. RED CARD:gets a red card and is sent off pic.twitter.com/qc6XF5FLpQ — CentreGoals. (@centregoals) September 23, 2023 SportFace.

