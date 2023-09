“Manca solo la conferma ufficiale” Bomba a Quarto Grado su Messina Denaro

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 settembre 2023) Matteoè in coma irreversibile. I familiari hanno deciso di sedarlo ed è entrato in coma: i medici stanno valutando la sospensione dell'alimentazione forzata con il sondino. L'ex boss di Cosa Nostra, catturato dai Ros il 16 gennaio 2023 dopo 30 anni di latitanza, è ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale dell'Aquila e le sue condizioni di salute erano peggiorate nei giorni scorsi: il 61enne è affetto da un tumore al colon. Già da qualche giorno non riusciva ad alimentarsi in maniera autonoma e infatti lo scorso 12 settembre erano state sospese le cure e mantenutala terapie per il dolore. Ma, programma televisivo di Rete4, ha dato un importante aggiornamento nella puntata del 22 settembre. “Non abbiamo ancora l'ufficialità, ma la notizia che abbiamo ...