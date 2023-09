Maltempo su tutta Italia con l’avvio dell’Autunno ma poi torna il caldo

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 23 settembre 2023) Il Ciclone equinoziale porta piogge e instabilità ma da domani già migliora al Nord Roma, 23 settembre 2023che ha fatto il suo ingresso alle 8.49 di oggi porta ilsul’. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma per questo sabato 23 settembre un inizio di stagione scoppiettante: un ciclone si è formato sull’, il cosiddetto Ciclone Equinoziale, e porterà per qualche giorno condizioni di estrema instabilità. Nelle prossime ore le piogge più intense colpiranno ancora il Centro e si sposteranno verso il Sud; per quanto riguarda il settentrione sono previsti rovesci a macchia di leopardo in concentrazione pomeridiana sul Nord-Est. Attenzione ai fenomeni forti in movimento dalla Bassa Toscana verso Umbria, Marche, Lazio, ...