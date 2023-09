Maltempo | prorogata allerta meteo gialla | grandine e nubifragi nel Casertano | forti i disagi

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 23 settembre 2023) Caserta. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso diper piogge e temporali fino alle 9 di domani mattina, domenica 24 settembre. Le precipitazioni, al momento, stanno determinando allagamenti e situazioni di criticità in gran parte della Campania. Squadre di volontari, in raccordo con la Sala Operativa regionale di Protezione Civile, sono in azione in tutti i territori interessati. Situazione critica a Caserta e provincia, con grandinate eabbattutisi su parte del territorio; numerosi gli allagamenti di strade, sottopassi e garage, gli alberi caduti, iper gli automobilisti. A Caserta, il Comune ha invitato la cittadinanza a evitare spostamenti: “In seguito della bomba d’acqua che ha interessato la nostra città e il persistere di ...