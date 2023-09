Maltempo | Napoletano | Caserta città fragile | sebbene l’amministrazione Marino dica il contrario

(Di sabato 23 settembre 2023)colpita da piogge forti e grandinate che ne rivelano tutta la fragilità. Diranno sicuramente che si è trattato di un evento straordinario, e fin qui hanno ragione. Ma i sapientini deldovrebbero anche sapere che in Italia i cambiamenti climatici stanno producendo in maniera sempre più accelerata questi eventi. Di fronte a questo, la parola d’ordine dovrebbe essere “manutenzione continua”. Di tutto ciò che in queste situazioni diventa sensibile, a partire dalle caditoie, dalle verifiche del verde pubblico e delle norme cui devono attenersi privati ed imprese per impianti sul suolo pubblico. Ciò che non fanno. Non è affar loro. Meglio spendere a go go risorse pubbliche quando “sanno loro”. Avvocato PasqualeConsigliere Comunale FdI

Ilche in queste ore sta interessando il, in particolare con forti piogge, sta creando problemi anche alla circolazione ferroviaria in Circumvesuviana. Come fa sapere l'Ente Autonomo ...Interrotta una tratta della Circumvesuviana, nel. L'Ente Autonomo Volturno comunica che "causa avverse condizioni meteo, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni Torre Annunziata - Poggiomarino e viceversa".

Dal Napoletano al Sannio, dal Casertano all'Irpinia: la pioggia di queste ore non risparmia la Campania dove la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità gialla per tempora ...