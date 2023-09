Maltempo e scossa di terremoto nel Sannio | pioggia intensa e grandine FOTO

(Di sabato 23 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’allerta c’era e la giornata odierna sta rispettando quelle che erano le previsioni del tempo. Dalle prime ore della mattina, ilè interessato da una perturbazione conche in alcuni comuni della provincia, si è trasformata in. Al momento si segnalano diversi disagi in città (strade allagate) e campi agricoli della provincia bombardati da una forte grandinata. Intanto alle ore 11.33 la terra ha tremato a San Marco dei Cavoti (magnitudo 2.0) Castelvetere in Val FortoreCastelvetere in Val FortoreColle Sannita L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Si tratta dell'ennesimaavvertita in città dopo quella verificatasi anche in serata, intorno alle 8 e con epicentro sempre nell'area flegrea. È proseguita poi con vento e pioggia soprattutto ...Questo evento non è stato unico nella sua specie; infatti, unaprecedente si era già ...numerosi cittadini hanno segnalato e condiviso le loro esperienze legate sia al terremoto che al. ...

Scossa di terremoto e nubifragio sulla città: notte insonne per i napoletani NapoliToday

Terremoto in provincia di Forlì-Cesena: a Tredozio 140 edifici sfollati. A Modigliana morta anziana durante l'evacuazione Corriere

Basta con le chiacchiere, basta con le proiezioni meteo climatiche farlocche… È arrivato il momento di dare veramente una scossa alla stagione anche ... tranquilli però qualche altra giornata di ...Notte di maltempo a Genova, dove in via Trossarelli è franata una parete sulla strada. Sul posto Vigili del Fuoco e agenti di Polizia hanno mezzo in sicurezza la via, bloccato la circolazione e ...