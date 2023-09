Maltempo e piogge da Nord a Sud | nubifragio a Napoli 

Leggi su agi

(Di sabato 23 settembre 2023) AGI - L'ondata diche sta investendo a macchia di leopardo l'Italia ha fatto sentire i suoi effetti daa Sud: a Milano una grandinata ha imposto lo slittamento di mezz'ora dell'inizio di Milan-Verona mentre su Napoli si è abbattuto un autenticoche ha mandato in tilt i trasporti. Disagi anche in Trentino, Toscana e Puglia con danni alle coltivazioni causati da trombe d'aria e grandine. Ilproseguirà nel weekend, con i temporali che investiranno soprattutto il Sud e la fascia adriatica: per la giornata di domenica la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla su parte dell'Emilia-Romagna e delle Marche, sull'intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, e su parte della Basilicata. Intanto l'autunno è arrivato a Napoli con una bomba d'acqua che ha paralizzato la ...