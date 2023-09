Madonna torna a ‘scandalizzare’ il mondo con “The Celebration Tour”

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 23 settembre 2023) Life&People.it Provocare è stata la sua mission sin dalla scelta del nome che l’ha resa celebre nel. Ed oggi, a sessantacinque anni, compiuti lo scorso 16 agosto, la regina della cultura e della musica pop non smette di sorprendere. Ha dettato, in ben quattro decenni, tendenze di stile, moda e pensiero divenendo icona di una sessualità trasgressiva e facendosi portavoce, sui suoi palcoscenici, di un’ ‘estrema’ libertà e sperimentazione in campo artistico e non. D’altronde, come ha scritto Mary Gabriel sul New York Times,< >. E continuerà a farlo, l’ha lasciato intendere questi giorni sui suoi social, senza farsi intimidire dai recenti problemi di salute che, qualche mese fa, hanno bloccato la partenza del nuovo. Ora in splendida forma, ...