Maddy Cusack | la calciatrice stella dello Sheffield United muore improvvisamente a 27 anni

(Di sabato 23 settembre 2023) La, recentemente riconfermata nello, è mortaall'età di 27. Il club ha espresso profondo dolore per la sua scomparsa e ha chiesto rispetto per la privacy, non fornendo dettagli sulla causa della morte., che aveva giocato per Aston Villa, Birmingham City e Leicester City, era aldal 2019 e aveva giocato...

Dramma in casa Sheffield per la scomparsa di Maddy Cusack : aveva 27 anni . Il cordoglio della società inglese

La stessa società che la aveva accolta, e consentito di crescere anche in un ruolo differente da quello in campo, ne ha annunciato la prematura scomparsa. Una autentica tragedia, perchéche indossava la maglia dello Sheffield United dal 2019 e ricopriva anche la carica di responsabile marketing è scomparsa a soli 27 anni, per cause non note. A confermare la notizia della ...Un Addio Inaspettato Il mondo dello sport è stato scosso da una tragica notizia: a soli 27 anni, la campionessaci ha lasciato in circostanze misteriose. La ...

Calcio femminile - È morta Maddy Cusack. La giocatrice dello Sheffield United aveva 27 anni Eurosport IT

LUTTO ALLO SHEFFIELD UNITED: MADDY CUSACK SI SPEGNE A 27 ANNI Sport Mediaset

La calciatrice Maddy Cusack , recentemente riconfermata nello Sheffield United , è morta improvvisamente all'età di 27 anni . Il club ha espresso profondo ...Distrutte dal dolore le compagne di squadra. Cusack aveva firmato a luglio un nuovo contratto ed era anche responsabile marketing del club ...