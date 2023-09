Luton Town-Wolverhampton sabato 23 settembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 23 settembre 2023)si presentano a questo appuntamento reduci da due sconfitte di fila che per i padroni di casa in realtà sono quattro su quattro, avendo una partita da recuperare. Il Wolves hanno tre punti in classifica dunque per ora questo è uno scontro diretto per evitare la retrocessione. Con un po’ di InfoBetting: Scommesse Sportive e