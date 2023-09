L' ultima scelta di Zhang per l' Inter

Leggi su panorama

(Di sabato 23 settembre 2023) La data cerchiata in rosso sul calendario è il 20 maggio 2024. Il giorno in cui la famigliadovrà aver sciolto il nodo che la tiene legata al fondo Oaktree e a una proprietà del club nerazzurro che oggi è condizionata da quel prestito da restituire (o rifinanziare) entro la prossima primavera. Scadenza sempre più vicina e che sollecita gli appetiti intorno al club. Che il dossiersia in mano a Raine Group è noto, ma quale sia l'obiettivo è materia di smentite epretazioni. Cessione del club o ricerca di soci in minoranza? Sapendo che la seconda tipologia è estremamente difficile da rintracciare, soprattutto se si tratta di un'azienda con i conti non a posto, una massa debitoria importante e un equilibrio di gestione ancora lontano nonostante i progressi delle ultime due stagioni. L'ultimo rumor parla di un fondo medio ...